Kate Middleton malata: incontrerà il Principe Harry ad una sola condizione

Kate Middleton , insieme al marito William, è ormai lontana dal Principe Harry e dalla moglie Meghan Markle da quasi quattro anni. Fonti anonime vicine alla famiglia reale hanno però confidato al tabloid Us Weekly che William e Kate sarebbero "aperti a una riconciliazione" per il bene dei loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Un insider ha spiegato che William e Kate "vogliono ricostruire un rapporto con Meghan e Harry e non vogliono che i dissidi si tramandino alle generazioni successive". La coppia sogna un futuro migliore per i tre principini e i loro cuginetti Archie, 4 anni, e Lilibet, 2. Della stessa opinione sembrano essere pure Harry e Meghan: "Naturalmente anche i Duchi di Sussex desiderano che i loro figli abbiano un rapporto con i loro cugini". Va ricordato che prima del matrimonio tra Harry e l'attrice il figlio di Lady Diana e Kate Middleton hanno sempre avuto un ottimo rapporto, tanto che lui nel suo memoir ha definito la cognata "come una sorella".

Kate Middleton ultime news: pronta ad incontrare il Principe Harry

L’occasione per ricucire i rapporti potrebbe arrivare a giorni visto che Harry sta per tornare a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games. Se William vorrebbe attendere per non stressare la moglie malata Kate potrebbe invece accettare un breve colloquio ad una sola condizione. Secondo la caporedattrice di Majesty Magazine, Ingrid Seward, "è probabile che Harry voglia vedere Kate dopo la diagnosi del cancro, visto che un tempo erano così vicini. Ma bisognerà vedere se Kate sarà in grado di rivederlo. Ha le energie necessarie per tentare di riparare la rottura tra i fratelli o preferirà restare sullo sfondo?". Per la Seward resta una condizione che, ad ogni caso, renderebbe quasi inevitabile un incontro tra Harry e Kate. Ovvero ordine dall’alto: "Se il Re chiede, Kate fa. Anche se Carlo è una persona comprensiva e sensibile e difficilmente chiederebbe un favore così grande alla sua adorata nuova. Il momento deve essere quello giusto, e questo non lo è".

Il rapporto oggi tra Re Carlo e il Principe Harry

Stando alle ultime indiscrezioni, Re Carlo desidera ardentemente ricucire i rapporti con il suo secondogenito perché "il cancro rimette le cose in prospettiva", come spifferato da una fonte del The Daily Beast, che ha aggiunto: "William rispetta il desiderio del padre di riconciliarsi con il figlio, ma il suo focus attualmente è proteggere la propria famiglia da qualsiasi situazione stressante".