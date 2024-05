Fedez svela la verità sul flirt con Ludovica Di Gresy: "Ci siamo sentiti"

La nuova fiamma di Fedez è Ludovica Di Gresy? I due sono stati avvistati in atteggiamenti intimi in discoteca, durante il release party del nuovo disco di Capo Plaza. Ospite de La Zanzara, il rapper ha rivelato: "Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta". Sembra dunque che tra i due ci sia per il momento solo una bella amicizia ma in futuro chissà... Intanto pare sempre più improbabile il ritorno di fiamma tra Fedez e Chiara Ferragni: di recente l'imprenditrice digitale è volata a Los Angeles, dove si è scatenata con gli amici più cari.