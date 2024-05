Ludovica di Gresy e il gossip con Fedez: da Ronaldo alla denuncia a Flavia Vento, chi è

Ludovica Di Gresy è la ragazza avvistata insieme a Fedez al party organizzato per il lancio dell’ultimo album del rapper, Capo Plaza. La 23enne è la rampolla di una delle famiglie più conosciute ed influenti a Milano. E' figlia del marchese Emanuele Di Gresy, amministratore delegato di una società di consulenza con sede in Svizzera ed in passato era stata già vista insieme a Fedez.