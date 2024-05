Melissa Satta dopo l'addio a Berrettini: sui social spunta un dettaglio curioso

Melissa Satta e Matteo Berrettini ancora uniti... da una racchetta! Ai follower più attenti non è sfuggito un dettaglio nelle ultime storie della soubrette: l'ex moglie di Boateng ha condiviso uno scatto in cui gioca a tennis con una racchetta Head, una della linea prodotta dal tennista romano. Forse un regalo dell'ex fidanzato? La Satta è sempre stata una grande appassionata di sport e anche prima dell'incontro con Berrettini praticava regolarmente tennis (e saltuariamente padel). La rottura tra i due è arrivata in maniera pacifica dopo un anno insieme anche se i diretti interessati non hanno mai svelato i motivi dell'addio.