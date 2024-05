Fedez indagato dopo il caso Iovino: si cerca il movente

ROMA - Il cantante Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano, per rissa, lesioni e percosse per fatti avvenuti la notte del 21 aprile, c he riguardano il trainer Cristiano Iovino , picchiato davanti al suo appartamento milanese a Milano. Tutto sarebbe cominciato nella discoteca 'The Club' di largo La Foppa a Milano, dove intorno alle 3 è scoppiata una rissa, nella quale sarebbe rimasto coinvolto Fedez insieme ad altri componenti della comitiva che si trovavano nel privée. Il gruppo, secondo quanto è emerso, si sarebbe scagliato contro il personal trainer romano dei vip, Cristiano Iovino. Poco più tardi, quest'ultimo, mentre stava rincasando sarebbe stato aggredito e picchiato a calci e pugni da un gruppo di persone davanti City Life di via Traiano a Milano, dove l'allenatore abita.

I fatti e Fedez indagato: cosa è successo

Si indaga anche sui motivi della lite scoppiata nella discoteca The Club tra Fedez e Cristiano Iovino, che poi avrebbe portato ad una "spedizione punitiva" nei confronti di quest'ultimo una ventina di giorni fa, nell'inchiesta della Procura di Milano, condotta dai carabinieri, che dopo gli accertamenti sulle due fasi della lunga notte e le identificazioni poterà a completare le iscrizioni nel registro degli indagati. Col rapper che è già stato denunciato ai pm dagli investigatori ed iscritto per le ipotesi di reato di rissa, lesioni e percosse in concorso. Il suo, a quanto risulterebbe, è l'unico nome iscritto al momento (non ha ricevuto comunicazioni formali dai pm), anche se altre persone lo saranno nei prossimi giorni, perché alcune già identificate. Viene smentito, poi, come invece era parso inizialmente, che la diatriba, finita pure con bicchieri scagliati da una parte all'altra all'interno del locale frequentato da molti vip, abbia visto al centro una ragazza, Ludovica di Gresy, che era in compagnia del rapper e di altre persone, tra cui Christian Rosiello, tra i personaggi di spicco della curva sud milanista e che da tempo ormai accompagna il cantante come suo bodyguard.