Kate Moss in crisi con il fidanzato? Lui va via con Demi Moore...

C'è aria di crisi tra Kate Moss e il conte Nikolai von Bismarck. La top model e il 37enne sono stati fotografati in prima fila alla sfilata di Gucci Cruise alla Tate Modern di Londra. Musi lunghi e imbronciati, per niente in sintonia. Più volte durante lo show Kate ha dato le spalle a Nikolai, preferendo parlare con gli altri ospiti dell'evento come Demi Moore e Debbie Harry. Subito dopo von Bismarck ha lasciato l'evento da solo, senza la Moss, ma in compagnia della Moore.