Kate Middleton trema dopo l'incontro tra Camilla e l'amante di William

Continua il periodo no di Kate Middleton : mentre è alle prese con le cure per il cancro deve vedersela pure con la presenza ingombrante di Rose Hanbury, la presunta amante del Principe William . Qualche giorno fa, in occasione del Badminton Horse Trials (un prestigioso concorso ippico), la Marchesa di Cholmondeley è stata vista chiacchierare amabilmente con la Regina Camilla . Un incontro che non è passato inosservato agli appassionati di gossip e soprattutto ai fan di Kate, eletta in più di qualche sondaggio come la royal preferita dai sudditi. Per molti la vicinanza di Rose alla famiglia reale non sarebbe rispettoso nei confronti della Middleton anche se gli avvocati della Hanbury hanno smentito la presunta tresca con l'erede al trono.

Il legame tra il Principe William e la presunta amante Rose Hanbury

Tramite una nota diffusa dai suoi avvocati a Business Insider Rose Hanbury ha assicurato che le voci sul suo rapporto con il Principe William sono "completamente infondate". Secondo i gossip questa liaison segreta avrebbe mandato in crisi Kate Middleton ma Rose ha seccamente smentito. Con William c'è solo un legame d'amicizia: i due si conoscono da quando erano bambini. I gossip su una loro tresca amorosa hanno iniziato a circolare nel 2019: secondo In Touch, William avrebbe iniziato a tradire Kate mentre era in attesa del terzogenito Louis. Nel 2022 il sito Deuxmoi ha sottolineato, senza fare direttamente i nomi di William e Kate, "che la relazione extraconiugale di una coppia reale britannica è un segreto di Pulcinella".

Chi è Rose Hanbury, la presunta amante del Principe William

40 anni, Rose Hahnbury è la figlia di Timothy Hanbury, un designer di siti web, ed Emma Hanbury, una stilista. La madre di Rose è inoltre la nipote di Lady Elizabeth Longman, che aveva una stretta relazione con la Regina Elisabetta. Tanto che la Longman è stata una damigella d'onore nel matrimonio della defunta regina nel 1947 con il Principe Filippo. In passato Rose ha lavorato come modella. Dal 2009 è sposata con David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondeley. La coppia ha avuto tre figli: i gemelli Alexander e Oliver e Iris. La famiglia vive nella tenuta di Norfolk, Houghton Hall, che non è lontana da Anmer Hall, una delle residenze preferite di William e Kate.

Kate Middleton ultime news: come sta la Principessa del Galles

Da quando ha annunciato la sua diagnosi di cancro, Kate Middleton non ha fornito nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. A svelare qualche dettaglio è stato solo il Principe William che, tornato ai suoi doveri reali, ha spifferato ad alcuni sudditi che la moglie sta bene. Ma potrebbe essere un modo per nascondere la realtà dei fatti. Per molti, infatti, le condizioni di Kate sarebbero molto più gravi di quello che si dice. Stando alle ultime indiscrezioni la Middleton starebbe lottando contro un tumore femminile in seguito ad una brutta infezione.