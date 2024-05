Piqué paga l'Università della fidanzata Clara: ecco quanto spende ogni anno

Gerard Piqué pazzo d'amore per Clara Chia Marti, la studentessa 25enne con la quale ha tradito la compagna storica Shakira. L'ex difensore del Barcellona sostiene molto la sua nuova fidanzata, tanto da contribuire anche alle spese per la sua istruzione. Secondo la giornalista Laura Lago, collaboratrice del programma Sálvame, Piqué starebbe pagando gli studi di Clara, intenzionata a lavorare in futuro nelle pubbliche relazioni.