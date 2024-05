Belen, sexy balletto a bordo piscina: svelato chi è l'uomo misterioso

Belen Rodriguez scatenata su Instagram, dove ha postato un video che la ritrae a bordo piscina, fasciata in uno striminzito bikini, mentre balla con un uomo misterioso. A quasi 40 anni la soubrette argentina è più sensuale che mai: in questi giorni si trova in Spagna per festeggiare l'addio al nubilato della sorella Cecilia Rodriguez che a fine giugno convolerà a nozze con l'ex ciclista Ignazio Moser.