Totti e Samantha De Grenet, "si è scatenato l'inferno". Cosa è successo

Cosa è successo dopo la rivelazione di Samantha De Grenet su Totti

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Samantha De Grenet è tornata a parlare della sua liaison con Francesco Totti, facendo chiarezza sulla vicenda. "Ne ho parlato di recente in tv da Monica Setta e si è scatenato l’inferno: dire che "ci siamo frequentati" non significa che ci sono stata a letto. - ha precisato la De Genet - Ci sono andata a cena, in barca con amici. Mi ha corteggiata, ma uscivo dalla storia con Filippo (Inzaghi, ndr) e non volevo altri calciatori". Dunque non una vera e propria storia d'amore tra Totti e Samantha De Grenet ma solo un lungo corteggiamento da parte dell'ex Capitano della Roma. Per giunta finito male.