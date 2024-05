Chiara Frattesi e McKennie, è già finita? L'indizio e il messaggio social

Dall'ufficialità alla rottura

Della loro relazione ormai sapevano anche i muri, ma l'uscita 'pubblica' al termine della vittoriosa finale di Coppa Italia della Juve contro l'Atalanta, sul prato dello Stadio Olimpico di Roma, sembrava aver ufficialmente sugellato la nuova trendissima coppia. Tanto che nei giorni successivi, via social, si erano susseguite le scene di 'vita domestica', tra i giochi con i cagnolini e le partite di carte con gli amici. Poi, come un fulmine a ciel sereno, la storia ig, poi rimossa, di Chiara Frattesi, contenente un messaggio malinconico, che lascia pensare, anche in considerazione del fatto che i due si siano reciprocamente 'unfollowati' su Instagram.

La storia (poi rimossa) di Chiara Frattesi

"Ti auguro di stare dove sarai apprezzata, messa come priorità. Ti auguro di sentirti desiderata, mai messa nell’angolo. Ti auguro quei gesti sinceri, spontanei, dati con amore. Ti auguro di sentirti sempre all'altezza e mai inferiore, mai un'alternativa. Ti auguro di essere sempre qualcosa di bello per chi hai accanto".