La figlia più piccola di Angelina Jolie e Brad Pitt rinuncia al cognome paterno

I figli di Angelina Jolie e Brad Pitt continuano a prendere le distanze dal loro padre. L'anno scorso, quando Zahara si è unita alla confraternita allo Spelman College di Atlanta, in Georgia, ha ufficialmente eliminato Pitt dal suo cognome, presentandosi semplicemente come Zahara Jolie. Lo stesso ha fatto anni fa il più grande Maddox, che ha interrotto qualunque tipo di comunicazione con l'attore e nel 2021 testimoniò anche contro di lui in tribunale, nel processo per violenze domestiche. Maddox avrebbe inoltre difeso la Jolie da un'aggressione dell'ex marito mentre si trovavano su un aereo che li riportava in America dalla Francia. Da lì, la richiesta immediata di divorzio da parte di lei, con una conseguente battaglia legale aperta su più fronti e non ancora conclusa. Ora è il turno di Vivienne, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Brad Pitt ma ora non più.