Kate Middleton malata, "arriva la svolta nella cura contro il cancro"

Come sta Kate Middleton e quando tornerà in pubblico

Una gola profonda ha inoltre assicurato al magazine che Kate Middleton non ha alcuna fretta di tornare al lavoro poiché completamente concentrata sulla sua guarigione. "Non esiste una tempistica e certamente non c’è fretta. Sarà quando Catherine si sentirà pronta e quando riceverà il via libera dal suo team medico. Ma tornerà al lavoro al 100%, su questo non ci sono dubbi". Indiscrezione confermata da Kensigton Palace: "Siamo stati molto chiari sul fatto che ha bisogno di spazio e privacy per riprendersi in questo momento. Tornerà al lavoro quando avrà avuto il via libera dai medici". La Principessa del Galles non si fa vedere in pubblico dallo scorso dicembre.