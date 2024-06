Elena Santarelli e Corradi: festa grande per l'anniversario. De Rossi scatenato

Dieci anni di matrimonio per Elena Santarelli e Bernardo Corradi. La coppia ha festeggiato questa data importante insieme a tanti amici e si è scambiata romantiche parole sui social. "2 giugno 2014 - 2 giugno 2024, tanti auguri alla donna della mia vita", ha scritto su Instagram l'ex calciatore, aggiungendo un cuore a una foto delle nozze con la showgirl, con la quale ha avuto i figli Giacomo, 15 anni a luglio, e Greta Lucia, 8 anni . "Oggi festeggiamo l'amore in tutte le sue forme: l'amore tra due persone che hanno condiviso un progetto di vita e l'amore dei nostri famigliari, che ci hanno sostenuto in tutti questi anni", ha aggiunto. "Il 2 giugno del 2014 sono sicura di aver detto a Jack: 'Tu sei l'uomo della mia vita, l'uomo per sempre amore mio, mamma ti ama fino alle stelle ed oltre'. E poi c'è l'uomo che ha scelto di starmi accanto, speriamo per tutta la vita. Mi sono salvata più volte grazie a te, ti amo", ha scritto, invece, la Santarelli.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi festeggiano dieci anni di matrimonio

Per festeggiare i loro dieci anni di matrimonio Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno accolto amici e parenti al St. Regis di Roma con un party durato fino a notte fonda tra balli e canti scatenati. La conduttrice ha sfoggiato un abito lungo bianco con la schiena scoperta e ha commosso gli invitati pronunciando una vera e propria dichiarazione al marito durante il momento della torta, un enorme crostata di fragole a forma di cuore. "Sei il mio faro - ha detto rivolgendosi a Corradi - Mi hai trovato in un angolo con i pugni chiusi, grazie per avermi accolto nella tua vita e per sorreggermi sempre". Bernardo ha ringraziato tutti i presenti: "Questa è la festa che celebra l'amore tra due persone che condividono un progetto di vita, ma anche l'amore verso i nostri familiari che ci hanno aiutato e poi l'amore verso gli amici. È un modo per dirvi grazie, quando ci voltiamo sappiamo che non siamo soli". Alcuni amici hanno donato alla coppia una maglietta con la foto di Elena e Bernardi e la scritta Barbie e Ken.