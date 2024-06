Provedel e l'attrice Ludovica Martino beccati insieme: è amore?

Provedel: la nuova fidanzata è Ludovica Martino?

Classe 1997, Ludovica Martino è un'attrice nata e cresciuta a Roma. È diventata nota grazie al ruolo di Eva nella serie Netflix Skam. Successivamente ha recitato in diversi progetti per il piccolo e grande schermo: Sotto il sole d'Amalfi, I migliori giorni, Carosello Carosone, Luna Park, solo per citarne alcuni. Nel 2023 ha recitato accanto a Carlo Verdone nella serie tv Vita da Carlo. Tra le tante cose Ludovica è stata scelta anche dal cantante Ultimo per il videoclip della sua canzone 22 settembre. La Martino è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata: è stata legata al collega Luca Grispini, che in Skam indossava i panni di Federico, e poi all'avvocato Federico De Crescenzo. In una recente intervista a Grazia si è limitata a dichiarare: "Dopo lunghe relazioni, ora sono in un’altra fase. È un periodo radioso, diciamo che sono in fase esplorativa. Dopo anni passati a pianificare tutto, ora voglio godermi ciò che la vita mi offre senza troppe aspettative. Voglio conoscere me stessa per capire quale tipo di persona vorrei nel mio cammino di vita. Non voglio più accontentarmi come forse ho fatto in passato".

La vita privata di Ivan Provedel

Padre italiano e madre russa, Ivan Provedel si è sempre tenuto alla larga dal gossip. Ha amato per svariati anni Giuditta Capecchi, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. La coppia ha avuto un figlio nel 2021, Alexander, chiamato così in onore di Alessandro Magno. Provedel è infatti un grande appassionato di storia e nel tempo libero ama leggere biografie di grandi personaggi storici.