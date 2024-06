Giulia De Lellis: "Tornerei con Andrea Damante ma ora non mi sopporta"

I Damellis di Uomini e Donne stanno tornando? Ospite del podcast The Roulette Talk di Elen Ellis, Giulia De Lellis si è prestata al gioco e ha fatto il nome dell'ex con cui tornerebbe: "Mi state costringendo a dirlo. Va beh, facciamo felici un bel po’ di persone e diciamo Damellis are back!". L'influencer di Pomezia, ex di Andrea Iannone, ha poi aggiunto: "Tanto io e Damante ci conosciamo da tutta la vita, sono anni che ci proviamo e riproviamo, so già come sarebbe a stare con lui. Ogni volta però ci riscopriamo e ci riconosciamo. E siccome in questo periodo non mi sopporta e gli sto antipatica gli faccio questo regalo. Ovviamente Andrea si gioca, stiamo scherzando".