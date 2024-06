Kate Middleton, situazione drammatica. Harry divorzia e diventa Re

Come sta Kate Middleton? La Principessa del Galles si sta sottoponendo ad un trattamento di chemioterapia preventiva dall'inizio dell'anno. Un processo "non piacevole" secondo Katie Nicholl, giornalista e royal epert, che ha fornito nuovi dettagli sul possibile ritorno della futura Regina. "Non lo farà finché non sarà al 100%", ha assicurato l'esperta che, dopo aver contattato fonti affidabili, ha confidato al Sun: "Penso che all'inizio sia stata dura e sono stata molto sollevata nel sentire da più di una fonte che recentemente ha fatto una svolta. Tutto quello che sento è che tornerà al lavoro". Kate non si fa vedere pubblicamente dallo scorso marzo, dal video in cui annunciava il cancro. A differenza di Re Carlo che continua a presenziare agli eventi pubblici nonostante il tumore. Una situazione poco trasparente che sta portando alla nascita di nuove teorie del complotto, come quella che sussurra di una morta sospetta.