Melissa Satta non si nasconde più ed esce allo scoperto con Beretta

È amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta. La soubrette e l'ex fidanzato di Giulia De Lellis non si nascondono più e finalmente, dopo indiscrezioni e paparazzate, ufficializzano la loro storia d'amore sui social approfittando di una vacanza in Grecia. Prima è il rampollo della famiglia di armaioli a postare nelle storie una foto dell'ex Velina di Striscia la notizia, poi lei condivide uno scatto in cui compaiono entrambi. Per ora niente baci e dediche romantiche ma tanto basta per sottolineare che le cose tra loro si sono fatte serie.