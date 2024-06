Perché hanno litigato Meghan Markle e Victoria Beckham? "Lei si sentiva superiore"

Nuove rivelazioni bomba su Meghan Markle. Stando a quanto spifferato da Tom Bower nel libro The House of Beckham – Money, Sex and Power, che racconta retroscena e segreti della vita di David e Victoria Beckham, sarebbe stata l'ex attrice ad allontanare la coppia da lei e dal marito Harry, che per tanti anni è stato amico dell'ex calciatore. "Meghan si dava delle arie con l'ex Spice Girls per via della sua posizione all'interno della famiglia reale", ha fatto sapere l'autore. "La Markle si sentiva superiore a Victoria". La cognata di William e Kate era convinta che il matrimonio con Harry, celebrato nel 2018, le avrebbe permesso automaticamente la scalata sociale, passando avanti anche a Posh Spice.