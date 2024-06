David e Victoria Beckham "insieme per soldi": l'accordo segreto scaccia divorzio

Quella tra David e Victoria Beckham sarebbe solo "una relazione d'affari a distanza". È quanto emerge dal nuovo, esplosivo, libro del giornalista della BBC Tom Bower intitolato: The House Of Beckham: Money, Sex And Power. Lo scrittore dipinge un ritratto molto poco lusinghiero della coppia sostenendo che anni fa l'ex calciatore e l'ex Spice Girls "hanno concluso un accordo per restare insieme", per salvare il loro marchio di famiglia che macina soldi. Stando a quanto si legge nel libro, fino al 2016 la coppia viveva vite separate e si dirigeva verso il divorzio (tra le pagine viene confermata la presunta tresca tra David e la sua assistente personale Rebecca Loos che, a sua volta, sarebbe stata tradita dallo sportivo con una cameriera).

David e Victoria Beckham: insieme solo per soldi? Otto anni fa la reputazione di David Beckham stava crollando e il suo progetto a Miami faticava a decollare. Per questo avrebbe stipulato un accordo con Victoria, che stava per diventare la sua ex moglie. I due erano a un passo dal divorzio effettivo. "Il suo status e la sua sopravvivenza sarebbero stati spazzati via senza la determinazione di Victoria nel mantenere l'illusione di una famiglia felice", assicura Bower, aggiungendo che in cambio lui avrebbe accettato di finanziare la sua attività di moda. Secondo il libro, dunque, David e Victoria condurrebbero vite separate da tempo ma pubblicamente sarebbero ancora legati in nome del loro brand, i Beckham. Della serie: insieme si è più forti.

Gli altri segreti di David e Victoria Beckham I Beckham sono sposati da 25 anni e hanno quattro figli. Tom Bower ha raccontato nel suo libro anche del periodo in cui David giocava nel Real Madrid: un vero inferno per Victoria. "La sua vita a Madrid era solitaria e infelice. Sebbene avesse tutto ciò che il denaro poteva comprare, era isolata. Con pochi amici, non era disposta a imparare lo spagnolo. La sua dieta, l'esercizio fisico rigoroso e il fumo accanito riflettevano le sue ansie", si legge in un passaggio mentre in un altro viene spiegato il presunto litigio tra Victoria Beckham e Meghan Markle: quest'ultima, a quanto pare, era gelosa della posizione economica e sociale dell'ex cantante.

