Belen show al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser: piovono critiche

Belen e Tony Effe rubano la scena al matrimonio di Cecilia e Ignazio

Fasciata in un elegante abito lungo, color champagne, Belen ha sprigionato tutta la propria sensualità. Si è scatenata insieme a Tony Effe, facendo divertire i presenti. Il gesto ha però attirato alcune critiche: a detta di molti la Rodriguez avrebbe rubato la scena a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In realtà gli sposi non l'hanno presa male, tanto da raggiungere in un secondo momento Belen e Tony in pista.