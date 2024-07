Kate Middleton a Wimbledon, una presenza a sorpresa fa tremare gli inglesi

La speranza di vedere Kate Middleton scendere sull'erba di Wimbledon per partecipare alla consegna dei premi sembra ridursi ogni giorno di più. Le condizioni di salute della principessa, che sta portando avanti da mesi una dignitosa battaglia contro il cancro, e le cautele del protettivo principe William , sembrano infatti sconsigiarne la presenza, nonostante la volontà di esserci della stessa Kate, sempre presente allo slam inglese eccezion fatta per il 2013 .

Una presenza sugli spalti inquieta gli inglesi

Dopo che la designazione dell'eventuale sostituta alla premiazione, la Duchessa di Gloucester, Birgitte, aveva messo sul chi vive il popolo inglese, la presenza sugli spalti, nella giornata di ieri, della regina Camilla ha costituito agli occhi di molti una conferma sul fatto che la principessa Kate non tornerà in pubblico per il suo torneo di tennis preferito.