Eros Ramazzotti, è finita con Dalila? Beccato con Desirée Popper

Eros Ramazzotti e Desirée Popper insieme. Il cantante e l'attrice hanno assistito al concerto dei Coldplay a Roma. La brasiliana, nota per il ruolo di Consuelo nella serie tv Mare Fuori, ha taggato su Instagram l'ex marito di Michelle Hunziker e alcuni amici. Non è chiaro se tra Eros e Desirée ci sia solo una bella amicizia o qualcosa di più. Secondo il portale Very Inutil People, Ramazzotti e la Popper si sarebbero scambiati tenere effusioni durante la serata. "Si sono anche baciati" , ha assicurato un utente.

Eros Ramazzotti: la nuova fidanzata è l'attrice Desirée Popper?

Confermato, a quanto pare, il recente scoop di Chi: sarebbe già finita, dopo neppure due anni, la love story tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. Secondo il settimanale una profonda crisi avrebbe allontanato la coppia. Dalila è una pierre e organizzatrice di eventi, 25 anni più giovane di Eros. Dal 2016 vive in Messico, dove è impiegata nel settore immobiliare e dell'ospitalità.

Chi è Desirée Popper

Classe 1988, Desirée Popper è un'attrice e modella brasiliana. Ha partecipato al Grande Fratello ed è stata tronista a Uomini e Donne. Ha vissuto per un breve periodo a Istanbul, in Turchia, dove ha lavorato come stilista di costumi da bagno. È diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo di Consuelo, la moglie del Comandante, in Mare Fuori.