Meghan Markle è furiosa per l'ultima mossa di Re Carlo (e Harry muto)

Non c'è pace tra Meghan Markle e la famiglia del marito, il Principe Harry. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, la Duchessa di Sussex sarebbe "furiosa" con Re Carlo per aver lanciato sul mercato un miele biologico, prodotto dalle sue api nella tenuta di Highgrove Gardens. Una limited edition (solo 500 i barattoli disponibili) i cui ricavati saranno interamente devoluti in beneficienza. A quanto pare l'ex attrice non avrebbe apprezzato questa mossa, avvenuta prima del lancio ufficiale del suo nuovo brand, American Riviera Orchard. Questa nuova attività di Meghan prevede la vendita di marmellate e confetture e la Markle vede della concorrenza sleale nel gesto del suocero. "Meghan sta cercando di affermarsi nel settore del lifestyle ma ora si ritrova a competere con un parente importante", ha spifferato una fonte alla rivista New Idea. "Non ne aveva idea di tutto questo e ora all'improvviso, per come la vede lei, c'è un eccesso di prodotti simili sul mercato. È a un passo dal chiamare Re Carlo per scontrarsi, ma il Principe Harry la sta trattenendo", ha aggiunto l'insider. Un modo per non creare nuovi attriti in una situazione già di per sé molto complicata.