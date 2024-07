Matrimonio Dybala e Oriana: ospiti vip, dove si farà, testimoni e curiosità

Alle 17 orario di Buenos Aires, le 22 in Italia, Paulo Dybala sposa Oriana Sabatini . In Argentina è tutto pronto per quello che è considerato l'evento dell'anno: 300 gli ospiti, brand importanti, ospiti vip e una festa che andrà avanti fino a domani mattina. Di seguito, tutte le informazioni sul matrimonio.

Dybala, quando e dove si sposa

Dybala e Oriana Sabatini si sposano il 20 luglio alle 17 (ore 22 italiane) a El Dok, che si trova a Exaltación de la Cruz, vicino a Pilar, nella zona nord di Buenos Aires. Trecento gli invitati, due le feste: una oggi, subito dopo il matrimonio, e una domani mattina con un brunch di saluto.

Dybala e Oriana: di chi sono gli abiti e le fedi

Oriana Sabatini sarà vestita Dolce e Gabbana, Dybala invece da Battistoni. Per entrambi abiti personalizzati e su misura. Le fedi - e i gioielli della sposa e della mamma dello sposo - saranno invece Damiani.

Dybala e Oriana matrimonio: la torta e i vini

La torta sarà realizzata da Damian Betular, che si è già occupato di ricevimenti vip, e si sa solo che sarà semplice e a sorpresa per gli sposi. Tra i vini presenti quelli di Leandro Paredes che costa circa 80 euro a bottiglia.

Matrimonio Dybala, tutti gli ospiti vip e i testimoni

Se come testimoni Dybala e Oriana hanno scelto fratelli e amici d'infanzia, la lista degli ospiti vip è lunga. Da Paredes a De Paul, passando per la cantante Tini Stoessel e Alvaro Morata e Alice Campello, circa una cinquantina di celebrità saranno ospiti di Paulo e Oriana. Non ci sarà Gabriela Sabatini, la zia della sposa, ex tennista di fama mondiale, che ha discusso con il fratello, papà di Oriana, ormai da tempo.

Dybala e Oriana, telefoni vietati e quando Paulo tornerà a Roma

Dybala e Oriana avrebbero chiesto ai loro invitati di non scattare selfie o realizzare video durante le nozze visto che poi avrebbero regalato tutto a tutti tramite un fotografo professionista. Paulo tornerà a Roma lunedì 23 luglio per riprendere gli allenamenti.

Dybala e Oriana, chi è la wedding planner

Ad organizzare le nozze è stata Claudia Villafane, già moglie di Diego Armando Maradona.