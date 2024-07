Matrimonio Bagnaia: dove si farà, a che ora, gli ospiti vip e le curiosità

Bagnaia matrimonio, chi ci sarà e gli ospiti Vip

Invitati Gimbo Tamberi e la moglie Chiara oltre a Valentino Rossi con la compagna Francesca Sofia Novello (in dolce attesa, è in arrivo un'altra bambina).

Nozze Bagnaia, dove sarà il ricevimento

La coppia ha scelto la collina e pià precisamente Villa Imperiale. Per la festa di nozze dovrebbero essere circa 250 gli invitati.

Bagnaia e Domizia, la scelta sulle bomboniere

I regali di nozze degli invitati saranno devoluti in beneficenza alla Ugi (Unione genitori italiani) per l’allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell’ospedale infantile “Regina Margherita” di Torino.

Matrimonio Bagnaia, il party in spiaggia

Prima del matrimonio Pecco e (futura) signora hanno offerto agli amici un party in spiaggia a tema total white. Non si sa ancora chi vestirà lei per le nozze, lui dovrebbe essere griffato Gucci.