Paola Turci e Pascale divorzio, parla Francesca: "Perché ho deciso di allontanarmi"

Perché si sono lasciate Francesca Pascale e Paola Turci

Secondo qualcuno tra Francesca Pascale e Paola Turci ci sarebbero state forti discussioni scatenate dalla gelosia. E qualcuno ha tirato in ballo anche la frase che la Pascale ha detto a Francesca Fagnani dopo l'intervista a Belve. Ma la Pascale ci ha tenuto a precisare: "Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel “Ma adesso ti posso corteggiare un po'? Ah no, sono sposata”, che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un'amica. Ci tengo a ricordare che le unioni arcobaleno, esattamente come quelle eterosessuali, possono finire, questo a dimostrazione che non sono amori atipici, o diversi, o di serie B".

Francesca Pascale e il ricordo di Silvio Berlusconi

Su Silvio Berlusconi Francesca Pascale ha ricordato: "La persona più importante della mia vita. Come mia madre, le mie sorelle. Un ex fidanzato? Molto di più. Molto di più. La mia radice, che non voglio sradicare. E nessuno può chiedermi di farlo. Era un confidente, un amico e anche un amante. Ero gelosissima di lui".