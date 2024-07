Kate Middleton malata, c'è un colore che non può indossare (e il trucco segreto)

Il colore che Kate Middleton non potrà mai indossare

Kate Middleton ha deciso di seguire le orme della defunta Regina Elisabetta. In fondo un giorno anche lei sarà Regina e si sta già preparando al ruolo. Per tale motivo indossa sempre colori sgargianti e audaci, che la rendono visibile ovunque e da chiunque. Per questo, come assicurato dall'esperto reale Robert Hardman, Kate non metterà mai qualcosa di beige. Un colore che non fa parte del suo guardaroba e che non sceglierà soprattutto ora che è malata e si mostra raramente in pubblico. Colori neutri potrebbero renderla indistinguibile dagli altri, oltre a renderla scialba. La nuora di Re Carlo vuole mantenere un'immagine di forza e resilenza.

Il segreto del trucco di Kate Middleton a Wimbledon

Nonostante le cure estenuanti, che l'hanno messa a dura prova in questi mesi, Kate Middleton è apparsa raggiante a Wimbledon. Merito del trucco, curato nei minimi particolari, che ha dato alla Principessa un aspetto radioso sebbene non sia ancora al top della sua forma. Un make up equilibrato, senza esagerazioni, dove spiccano le extension per sopracciglia a cui la 42enne ha fatto ricorso per compensare la caduta dei peli in quella zona a causa della chemioterapia. L'uso dei toni rosati ha poi messo in risalto il suo bianco sorriso, che Kate ha mostrato più volte. La battaglia contro il cancro non è ancora finita ma Lady Middleton è più combattiva (e fiduciosa) che mai.