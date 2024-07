Melissa Satta in love con Beretta ma "la suocera la tiene sotto osservazione"

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta . Insieme da qualche mese i due fanno già sul serio e hanno conosciuto le rispettive famiglie. L'ex Velina di Striscia la notizia ha presentato il nuovo fidanzato anche al piccolo Maddox, il figlio avuto dieci anni fa dall'ex marito Kevin-Prince Boateng. Stando a quanto riporta Dagospia, però, la Satta dovrebbe fare i conti con la suocera, che non ha mai visto di buon occhio le relazioni del figlio. Beretta, erede della famosa azienda di armi , fino a qualche tempo fa era legato a Giulia De Lellis , che non ha mai convinto la madre.

Melissa Satta e il gossip sulla suocera

"Melissa Satta per dare continuità alla relazione con Beretta deve guadagnarsi la fiducia e l'approvazione della neo suocera, la nota socialite Umberta Gnutti Beretta che ha un fortissimo ascendente sul figlio. - fa sapere Dagospia - Nei salotti milanesi che contano è nota la sua diffidenza verso le professioniste dello spettacolo. Non era infatti un mistero lo scarso feeling con le due ultime fidanzate del suo Carlo: la showgirl Dayane Mello e la influencer Giulia De Lellis. Per ora Melissa è sotto stretta osservazione e ce la sta mettendo tutta per entrare nelle grazie della severa Umberta".