Kate Middleton malata, iniziate nuove terapie. La profezia della Regina si è avverata

Kate Middleton è in fase di recupero dopo che le è stato diagnosticato un cancro , notizia che ha sconvolto il mondo lo scorso marzo . Da allora la Principessa del Galles si sta sottoponendo alla chemioterapia preventiva , che ha integrato con terapie alternative che contribuiscono a migliorare il suo benessere fisico ed emotivo. Tra queste spiccano la meditazione e la garden therapy, pratiche che stanno ottenendo buoni risultati. In particolare la seconda è molto diffusa nel mondo anglosassone. Non si tratta del semplice giardinaggio e racchiude una ampia gamma di attività unite dallo stesso concetto di base: la riabilitazione attraverso il contatto con la natura . Gustavo Egusquiza, giornalista messicano noto per i suoi stretti rapporti con personaggi della monarchia, è venuto a conoscenza dei progressi di Kate Middleton.

Come sta Kate Middleton: le ultime notizie sul cancro

A El Periodico Egusquiza ha raccontato che "recentemente sono stato nel Regno Unito con Chris Levine (l'artista famoso per il suo ritratto della Regina Elisabetta, ndr) e mi ha detto che Kate sta bene. Si è rivolta di nuovo alla meditazione per riprendersi. Levine è anche un esperto di meditazione che aiuta la Principessa con tecniche diverse da quelle che già utilizzava durante le sue gravidanze". Oltre a seguire le cure convenzionali che comprendono la chemioterapia e la chirurgia addominale, che si ipotizza sia stata eseguita per rimuovere un tumore, Kate Middleton ha deciso di integrare anche terapie alternative nella sua lotta contro il cancro. Questa combinazione di metodi tradizionali e alternativi riflette il desiderio della Principessa del Galles di mantenere l'equilibrio e la pace interiore mentre affronta la sfida contro la malattia.

Perché la Regina Elisabetta ha accettato subito Kate Middleton

Intanto nel Regno Unito è emerso il motivo per cui la Regina Elisabetta ha subito accettato Kate Middleton nella sua famiglia nonostante non abbia neppure una goccia di sangue blu. "Kate appariva sempre calma. Sua Maestà era attratta dal suo approccio sensato quando entrava in scena", ha spiegato Robert Jobson, nel suo nuovo libro 'Catherine, the Princess of Wales: A biography'. "La Regina la trovava molto educata e di buon carattere, e le piaceva il modo in cui interagiva con i membri della famiglia. Sembrava molto a suo agio". Elisabetta aveva subito capito che Kate poteva essere la persona giusta per far guadagnare ai Windsor nuova popolarità dopo la tragica morte di Lady Diana. Per questo la Regina ha dato a Kate tutto l'aiuto possibile per inserirla a corte nonostante il suo status di commoner. E la defunta sovrana ci aveva visto lungo: oggi la Middleton è la royal più amata dai sudditi e non solo.