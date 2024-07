Kate Middleton gelosa di Meghan Markle: cosa è successo prima del matrimonio

"All'inizio, il popolo britannico adorava Meghan - ha detto Jobson al Daily Mail - e lei ed Harry monopolizzavano l'attenzione della stampa: una situazione poco gradita a William e Kate che potrebbero aver inconsciamente alzato il tiro. Ci sono stati atti meschini e di gelosia ". Il rapporto tra le due coppie avrebbe iniziato a deteriorarsi a poco a poco. "C'è stata la volta in cui Meghan ha chiesto in prestito del lucidalabbra e Harry ha pensato che Kate glielo avesse dato con riluttanza. Secondo lui, Kate ha fatto una smorfia dopo che Meghan ne aveva spremuto un po' su un dito e se l'era applicato sulle labbra".

Principe William geloso del fratello Harry

Secondo questa nuova teoria, anche il Principe William avrebbe mostrato della gelosia nei confronti del fratello minore: per via della sua posizione di erede al trono si aspettava una maggiore attenzione da giornalisti e paparazzi. Per questo, quando Harry e Meghan hanno annunciato il loro fidanzamento, William si sarebbe mostrato con un nuovo taglio di capelli. Le tensioni sono poi andate avanti tanto che ad oggi i due fratelli non si parlano più e William si è espressamente opposto ad un ritorno di Harry a corte.