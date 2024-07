Perché William e Kate non sopportano Meghan Markle: la richiesta alla Regina

Il Principe William , insieme alla moglie Kate Middleton , non avrebbe visto di buon occhio Meghan Markle fin dalla prima stretta di mano. A farlo sapere l'esperto reale Robert Jobson in una biografia sulla Principessa del Galles che uscirà il prossimo primo agosto. Stando a quello che viene raccontato nel libro l'erede al trono avrebbe chiesto alla defunta Regina Elisabetta di vietare alla nuova cognata di indossare i gioielli di Lady Diana al matrimonio con Harry celebrato nel 2018. Nel volume viene anche rivelato che William aveva consigliato al fratello di andarci piano quando aveva iniziato a frequentare l'attrice nel 2016 ma Harry ha preferito bruciare tutte le tappe con Meghan.

Robert Jobson sostiene che il rapporto tra William ed Harry si è deteriorato prima del matrimonio di Meghan Markle. William avrebbe chiesto rassicurazioni alla nonna, la regina Elisabetta II, sul fatto che la futura sposa di Harry non avrebbe indossato i gioielli della loro defunta madre, Lady Diana. Questo nonostante sua moglie, Kate Middleton, indossasse lo splendido anello di fidanzamento in zaffiro di Diana . Il libro di prossima uscita racconta in dettaglio come le tensioni siano aumentate tra i reali all'avvicinarsi delle nozze di Harry e Meghan . Prima di sposare Kate nel 2011, William aveva frequentato la Middleton per ben dieci anni. Per questo era preoccupato del ritmo veloce della relazione di Harry e Meghan. Il primo incontro era avvenuto a giugno 2016, il fidanzamento era stato annunciato a novembre 2017. "William aveva detto al fratello che credeva sarebbe stato meglio dare a Meghan più tempo per adattarsi allo stile di vita reale e gli aveva suggerito di raffreddare la relazione. Harry si sentì offeso e lo giudicò un insulto", ha spifferato Jobson.

Al Principe William non è mai piaciuta Meghan Markle

A peggiorare la situazione il comportamento di Meghan Markle che, non essendo inglese, ignorò la gerarchia reale. Robert Jobson ha scritto: "Quando William è stato confermato come testimone del fratello, la relazione era già peggiorata. Mi è stato detto che, ancora preoccupato per l'unione, aveva chiesto rassicurazioni alla Regina sul fatto che la sposa di Harry non avrebbe indossato nessuno dei gioielli della Principessa Diana, anche se alla sua stessa moglie era stato permesso di indossarli. Nonostante le frecciatine taglienti, il matrimonio a Windsor è stato un successo spettacolare. In pubblico, la famiglia reale era tutta sorrisi, anche se in privato erano a pezzi". Meghan non ha indossato nessun gioiello di Diana alla cerimonia nuziale mentre per il party serale ha sfoggiato l'anello color acquamarina ereditato da Harry. Successivamente Meghan ha mostrato altri pezzi della collezione di Diana, ad esempio durante l'ultimo viaggio in Africa con Harry (mandando su tutte le furie William).

Il rapporto oggi tra William e Kate e Harry e Meghan

Dal 2020, cioè da quando Harry e Meghan hanno lasciato la royal family, i Duchi di Sussex non hanno più alcun rapporto con William e Kate anche se dopo la malattia della cognata, il secondogenito di Re Carlo starebbe cercando un modo per ricongiungersi con la sua famiglia. William, però, sembra irremovibile. Così come Meghan, per niente interessata a rientrare nel Regno Unito.