Kate Middleton malata, Harry non molla: cosa ha fatto dopo Wimbledon

Il Principe Harry ha contattato la cognata Kate Middleton, con cui non ha più rapporti da tempo, dopo la sua trionfale apparizione a Wimbledon. La Principessa del Galles, 42 anni, è stata accolta con una standing ovation al torneo di tennis, appena quattro mesi dopo aver rivelato al mondo la sua diagnosi di cancro. E pare che il suo ritorno in pubblico abbia lasciato il Duca di Sussex senza parole, tanto da contattare personalmente Kate per fare le sue congratulazioni. "Harry stava guardando Wimbledon e si è emozionato quando ha visto Kate così radiosa. Le ha mandato una nota per congratularsi con lei e farle sapere quanto fosse felice di vederla in pubblico. È così grato che lei sia in via di guarigione e possa tornare ai suoi doveri dopo essersi presa una pausa", ha spifferato una fonte a Heat.