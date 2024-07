Noemi in costume da bagno lascia tutti senza fiato e su Soulé...

Noemi incanta sui social con il suo fisico tonico e asciutto, messo in risalto da un sexy costume intero. In Sardegna per un concerto, qualche ora prima dell'evento la cantante si è concessa un po' di relax. "Voglio vivere a piedi nudi", ha scritto su Instagram. Su X non ha esitato a festeggiare l'arrivo di Soulé alla Roma, squadra di cui Noemi è da sempre tifosa sfegatata.