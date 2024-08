"Kate Middleton alle Olimpiadi di Parigi". Importanti novità sul cancro

A lanciare lo scoop è Express: Kate Middleton si sta preparando per le Olimpiadi 2024. A quanto pare la Principessa del Galles non vede l'ora di recarsi a Parigi insieme al marito, il Principe William. "A Kate piacerebbe molto andare alle Olimpiadi", ha detto una fonte reale. "Ha dei ricordi così belli di Londra 2012 ed è ansiosa di assistere dal vivo ad altre competizioni. Del resto Parigi non è lontana". Come già avvenuto per il Trooping the Colour e Wimbledon, però, Lady Middleton potrà muoversi solo se otterrà il via libera dei suoi medici. Ma è chiaro che le cure contro il cancro stanno procedendo nel migliore dei modi.