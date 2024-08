Belen single, finita anche con Angelo. La confessione: "Ora ho paura"

Belen non trova pace in amore. Stando a quanto spifferato da Diva e Donna sarebbe finita anche l'ultima relazione della soubrette argentina, quella con l'ingegnere Angelo Edoardo Galvano, sbocciata qualche mese fa e vissuta nel massimo riserbo. Dopo l'ultima vacanza in Sardegna, a Porto Cervo, i due si sarebbero detti addio. Ignoti i motivi della rottura. Sempre la rivista fa però sapere che Belen non avrebbe preso bene questa ennesima delusione, tanto che avrebbe dichiarato agli amici più cari: "Ora ho paura di invecchiare da sola".