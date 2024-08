Il motivo per cui Jennifer Lopez e Ben Affleck non hanno ancora annunciato il divorzio

È mistero sul divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due conducono vite da separati da mesi: lei tra l'Europa e New York, lui a Los Angeles. Qui l'attore e regista ha anche acquistato un nuova villa mentre quella comprata un anno fa con la moglie è stata messa in vendita. JLo ha poi festeggiato l'ultimo compleanno con amici e parenti con una festa in stile Bridgerton ma del marito neppure l'ombra. Non solo: Ben ha smesso di indossare la fede nuziale. Prove e segnali di una separazione inequivocabile: ma allora perché i diretti interessati continuano a tenere le bocche cucite?

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck non annunciano ancora il divorzio Secondo quanto riportato da Entertainment Tonight, i documenti del divorzio sarebbero già pronti, ma Jennifer Lopez e Ben Affleck avrebbero deciso di temporeggiare prima per capire se la loro relazione sia davvero finita per sempre e poi per tutelare i figli. Lui ne ha avuti tre dall'ex moglie Jennifer Garner, lei è mamma di due gemelli nati dal lungo rapporto con Marc Anthony. A quanto pare i Bennifer vogliono che questo nuovo cambiamento sia meno traumatico per tutti e per questo motivo hanno scelto di prendersi del tempo. "Stanno facendo uno sforzo reciproco per garantire che questa transizione sia il più sana e semplice possibile. Stanno trattando la separazione con tutta la grazia, la comprensione e la gentilezza possibile", ha detto una fonte.

Jennifer Lopez e Ben Affleck non si parlano più Un'altra fonte ha spifferato a Page Six che il ritardo nel divorzio tra JLo e Affleck sarebbe dovuto anche al fatto che Ben avrebbe bloccato la presentazione dei documenti, presumibilmente per proteggere la cantante: "Lui l'ha umiliata perché lei ha fatto grande elogi di lui, definendolo l'amore della sua vita. Si sono sposati solo due anni fa, questa è una specie di record, non sono bambini". Tra l'altro, secondo TMZ, i due avrebbero interrotto ogni tipo di comunicazione e questo potrebbe rallentare ancora di più il processo di divorzio. "Ben e Jen non si parlano, né di persona né al telefono, e questo sta rallentando molto il loro divorzio", ha assicurato un insider per poi aggiungere: "Il gelido rapporto tra Ben e Jen è davvero l'unico ostacolo a un divorzio rapido".

