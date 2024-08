Kate Middleton e il video con William per le Olimpiadi: 3 cose che non tutti hanno notato

Dopo la sua apparizione alla finale di Wimbledon erano in molti a chiedersi quando avremmo rivisto Kate Middleton. Nelle scorse settimane la stampa britannica aveva speculato sulla possibilità di vedere la Principessa del Galles alle Olimpiadi di Parigi ma così non è stato. Un modo, a quanto pare, per tutelare la salute della 42enne, dallo scorso marzo alle prese con il cancro. Nonostante questo Kate, insieme al marito William, ha voluto inviare un messaggio di congratulazioni a tutti gli atleti britannici per il loro impegno nelle varie discipline sportive. Un video che è stato molto apprezzato da sudditi e non e dove alcuni dettagli non sono passati inosservati.