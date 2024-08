Morata, Alice Campello a sorpresa: "Resta a Madrid". E per ora niente divorzio

Niente Milano, almeno per ora, per Alice Campello e i quattro figli avuti con Alvaro Morata. Secondo "Hola" che riferisce di aver parlato con l'entourage di Alice, la (ex) moglie di Morata avrebbe deciso di restare in Spagna, a Madrid, per garantire serenità e stabilità ai figli, soprattutto i due più grandi (i gemelli Alessandro e Leonardo, di sei anni) che vanno a scuola. Non solo: la rivista rivela come i due sentano la mancanza l'uno dell'altro e si stiano sentendo tutti i giorni.