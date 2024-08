Morata parla di Alice Campello: "Sono devastato e sono scappato dalla Spagna"

Alvaro Morata ha fatto il suo esordio con il Milan , trovando subito il gol nel pareggio per 2-2 contro il Torino . Oltre alla sua prestazione in campo, fa ancora discutere il clamoroso divorzio dalla moglie Alice Campello , annunciato pochi giorni fa sui social.

Morata sul divorzio: "Sono devastato"

Nuovi dettagli sulla separazione sono stati svelati proprio da Morata al programma spagnolo "De Corazón", dove ha chiarito ancora una volta la sua posizione: "Sono molto chiaro, la relazione è finita. Abbiamo un ottimo rapporto per il bene dei nostri quattro figli, ma ormai non si può tornare indietro. Sono devastato da quanto accaduto, ma entrambi abbiamo preferito chiudere il matrimonio e ricominciare". Sul motivo della separazione, l'attaccante ha smentito nuovamente le voci: "Tradimento? È falso, non le sono mai stato infedele. È la donna più importante della mia vita. Alice voleva rimanere in Spagna e non voleva un altro trasloco".