“Morata triste e apatico, ma non tornerà con Alice Campello”

Spuntanto altre indescrezioni attorno alla separazione di Alvaro Morata e Alice Campello . Dopo le parole del calciatore del Milan , la giornalista Alexia Rivas , vicina all'entourage di Morata, ha smentito qualsiasi tipo di riavvicinamento da parte dell'ormai ex coppia: "Alvaro non vuole tornare con Alice, almeno per il momento. Vuole stare da solo, è stato complicato prendere questa decisione".

Morata dopo la seperazione

Alvaro Morata e Alice comunque "vanno molto d'accordo e non vogliono perdere questo bel rapporto". Ma l'attaccante è "triste, apatico e arrabbiato, dice che vanno d'accordo e niente di più", ha continuato Alexia Rivas. Circa l'esposizione del passato sui social ha aggiunto: "È normale che in una relazione così lunga, nei momenti in cui stai bene e pensi che le cose andranno bene pubblichi certi contenuti e poi una settimana dopo vedi che non è tutto così perfetto...".