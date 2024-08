Jennifer Lopez chiede il divorzio da Ben Affleck: è ufficialmente finita

Bennifer 2.0, game over. È ufficialmente finita la favola d'amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. La popstar ha chiesto il divorzio dall'attore e regista dopo due anni di matrimonio. Ben e Jennifer, che erano già stati fidanzati nel 2004, si sono sposati nel 2022 con una doppia cerimonia, prima a Las Vegas e poi in Georgia. Le voci di una crisi circolavano da mesi e ora sono state confermate dai documenti del tribunale depositati da JLo presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles martedì scorso. Documenti pronti da tempo ma la coppia ha preferito temporeggiare per capire meglio la situazione. Ma, a quanto pare, non c'è stato più nulla da fare.

Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano Come riporta Page Six, Jennifer Lopez ha indicato nei suoi documenti - come data di separazione - il 26 luglio 2024. Dallo scorso marzo, del resto, la 55enne non si faceva più vedere insieme al marito. Nella sua documentazione, la Lopez non ha specificato se lei e l'attore abbiano un accordo prematrimoniale, anche se alcune fonti hanno dichiarato alla testata che non ne hanno uno. La Lopez ha poi rinunciato al mantenimento del coniuge e ha chiesto al giudice di negare tale sostegno anche ad Affleck.

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati I motivi della rottura tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? "Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non poteva durare. Da molto tempo le cose non andavano e hanno provato di tutto per andare avanti. Un motivo di questa rottura? Un problema costante erano i diversi modi in cui gestivano i riflettori: a Jennifer piace l’attenzione dei media mentre Ben è più riservato", ha spifferato una fonte a In Touch Magazine.

