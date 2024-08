Kate Middleton riappare in una battaglia...di pistole ad acqua! I dettagli

Anche se Kate Middleton sta vivendo una delle sue estati più complicate, lo fa con il sorriso. Mentre la Principessa del Galles affronta le cure per curare il cancro, i suoi cari restano al suo fianco. Tra questi i tre figli George, Charlotte e Louis, rispettivamente di undici, nove e sei anni. I tre bambini in questi giorni si sono divertiti con una battaglia con le pistole ad acqua alla quale si è unita anche, nella maniera più inaspettata, la futura Regina del Regno Unito insieme al marito, il Principe William. Come fanno sapere i tabloid inglesi, la sorpresa è arrivata quando è apparsa Kate Middleton e non ha esitato a "prendere una pistola, correre e giocare intrappolata nel fango con i suoi figli".

Kate Middleton e la battaglia con le pistole ad acqua con i figli

Nella massima privacy lo scorso 17 agosto Kate Middleton, William e i tre figli si sono goduti una meritata pausa partecipando a una festa nelle zone rurali del Norfolk, in Inghilterra. I membri della royal family si sono uniti inaspettatamente ai partecipanti al Festival Gone Wild, organizzato a Holkham Hall, una grande residenza del XVIII secolo, così come ha rivelato il Daily Mail dopo che su Facebook è apparso un ringraziamento personale da parte degli organizzatori. Una volta arrivati sul luogo, Kate e William hanno chiesto se era possibile partecipare ai giochi, per offrire un momento di svago ai loro bambini. Armati di pistole “Nerf”, una pistola che spara piccoli dardi di schiuma, la coppia ha sfidato i figli in questa divertente battaglia. La responsabile dell'evento, Georgina Barron, è stata quella che ha assicurato sui social che la famiglia reale ha creato "ricordi indimenticabili in una giornata familiare sana come qualsiasi altra famiglia e senza alcun protocollo".

Kate, William e i figli dimenticano il protocollo per un giorno

Kate Middleton e William hanno preferito non farsi fotografare e semplicemente godersi "una sana giornata in famiglia come qualsiasi altra famiglia senza nessun protocollo reale". Una decisione che i responsabili del Festival hanno rispettato senza alcun problema, poiché già nei giorni precedenti erano stati informati che una "famiglia VIP molto speciale" avrebbe visitato il Gone Wild Festival. L'obiettivo di Kate era semplicemente quello di divertirsi e disconnettersi temporaneamente dalla complicata realtà che sta attraversando. E ci è riuscita perfettamente: "Kate ha afferrato una pistola ad acqua, è corsa e ha giocato intrappolata nel fango con i figli. George, Charlotte e Louis hanno giocato anche con la pittura per il viso e correvano gridando di gioia".