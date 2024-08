Kate Middleton, William furioso per il nome: il motivo della bufera su Harry e Meghan

LONDRA (REGNO UNITO) - È di nuovo bufera in Inghilterra sul principe Harry e Meghan Markle, che avrebbero scatenato le ire del principe William per un gesto compiuto nei confronti di sua moglie Kate Middleton che da mesi sta lottando contro un cancro.

William offeso con Harry e Meghan: c'entra il nome di Kate

Secondo quanto avrebbero rivelato alcuni amici di William e Kate al 'Daily Beast', il primogenito di re Carlo III e lady Diana si sarebbe fortemente offeso con i duchi del Sussex per essersi riferiti pubblicamente a sua moglie come Kate anziché Catherine, il vero nome che lei stessa preferisce venga usato, "anche quando le mandavano messaggi di pronta guarigione dopo la diagnosi di cancro". Una mancanza di rispetto secondo il principe del Galles: "William si offende quando le persone chiamano sua moglie 'Kate' - hanno spiegato gli amici della coppia al 'Daily Beast' -, perché ha chiesto di essere conosciuta come Catherine. È un desiderio abbastanza semplice da rispettare. Sono sicuro che a Meghan non piacerebbe se William iniziasse a chiamarla pubblicamente 'Meghan Markle'".