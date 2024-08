Morata e Alice Campello tornano insieme? "Parlano ogni giorno"

Non è ancora detta l'ultima parola tra Alvaro Morata e Alice Campello. La coppia ha annunciato la separazione ma continua ad essere molto unita. La rivista spagnola Hola! ha contattato alcune persone dell'entourage dell'influencer e imprenditrice italiana e a quanto pare la situazione tra i due è migliorata negli ultimi giorni. "È tutto più tranquillo, parlano ogni giorno e le loro posizioni si stanno avvicinando. La loro priorità sono i quattro figli", ha riferito una fonte. E poi: "Sono entrambi molto giovani e ora, da lontano, vedono tutto più chiaramente e si capiscono un po' di più". Alice ha però deciso di restare a Madrid per non destabilizzare i bambini perché "vuole tranquillità".

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme? La distanza - lei in Spagna, lui a Milano - potrebbe essere importante "per fare il punto del proprio matrimonio e rendersi conto di cosa è successo". A quanto pare l'annuncio di Morata sulla rottura è stato "affrettato" per evitare che terzi parlassero a sproposito. A detta di qualcuno tra il calciatore del Milan e la Campello ci sarebbe un'altra donna ma i diretti interessati hanno prontamente smentito. Nessuna mancanza di rispetto da parte di Morata, come ribadito più volte da Alice sui social.

Alvaro Morata e la verità sull'app di incontri Oltre ai presunti tradimenti nei giorni scorsi ha fatto discutere anche la presenza di Morata su Raya, l'esclusiva dating app molto utilizzata tra i Vip. Sempre Hola! fa sapere che Alvaro e Alice Campello usavano questa applicazione prima del loro incontro, avvenuto nel 2016, e che hanno dimenticato in seguito di cancellare i rispettivi account. Al di là di questo per ora "non c'è alcuna riconciliazione" ma in futuro tutto è possibile.

