Kate Middleton ancora gravemente malata e "pronta a lasciare la famiglia reale"

Come sta Kate Middleton? "È ancora gravemente malata"

Secondo una fonte interna a Palazzo, citata da RadarOnline.com, Kate Middleton "potrebbe non tornare mai più" al suo ruolo a tempo pieno all'interno della famiglia reale. La stessa fonte ha suggerito che la Principessa avrebbe "rivalutato" il suo ruolo e la quantità di doveri che dovrebbe riprendere dopo il trattamento contro il cancro. Il portale ha anche citato il giornalista Dan Wootton, che ha spiegato: "Catherine è ancora gravemente malata, sta continuando la chemioterapia e, sebbene sia molto consapevole del suo ruolo, le sue priorità sono comprensibilmente cambiate in modo significativo".

Kate Middleton dà priorità alla salute e ai figli

Anche Robert Jobson, biografo e insider della famiglia reale, è d'accordo e ritiene che sia giunto il momento per il pubblico di riformulare le proprie aspettative sul ritorno di Kate. "Sta avendo una solida ripresa. Ma dovremo guardare la cosa in modo diverso andando avanti - ha affermato - In passato la gente si è chiesta: 'Quando tornerà al lavoro? Sarà a tempo pieno in autunno?'. Non credo. Dovrà scegliere come completare il suo ritorno. Se ci sarà un ritorno in quella forma, comunque". Per Jobson Kate, come chiunque abbia vissuto "un'esperienza che ha cambiato la vita", si rende ora conto "di quanto sia preziosa la vita" e di cosa sia più importante. Ad oggi la priorità della Middleton restano i tre figli e per questo in futuro potrebbe continuare a sostenere William ma da lontano, senza alcun ruolo attivo.