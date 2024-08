Kate Middleton malata e triste, altra lite feroce con William: tutta colpa di Harry

Kate Middleton e il Principe William continuano a litigare nonostante la malattia della Principessa del Galles. Prima le discussioni per il futuro scolastico del figlio George, ora la guerra che da anni va avanti con il Principe Harry. Alcune fonti hanno riferito a Closer che, nonostante Kate abbia fatto un passo indietro per concentrarsi sulla sua salute dopo la diagnosi di cancro, è rimasta sconvolta da quanto siano peggiorate le cose tra i due fratelli. "Negli ultimi mesi Kate è stata protetta dal crescente dramma con i Sussex perché la gente non voleva semplicemente stressarla, quindi non è stata informata o aggiornata su molto. Ma non vuole più essere esclusa ed è molto preoccupata", ha detto un insider per poi aggiungere: "Kate guarda Harry e vede un'anima molto persa. Gli vuole ancora un bene incredibile ed è così rattristata che si sia arrivati ??a questa situazione in cui lui si è completamente allontanato da tutta la famiglia e ora sembra esserci questo muro che non può essere abbattuto".

Kate Middleton litiga con William per il Principe Harry Lady Middleton e il cognato sono sempre stati molto legati e Harry in passato non ha esitato a definire Kate "la sorella che non ho mai avuto". Kate è pronta a perdonare Harry: "Per lei la vita è troppo breve per i rancori. Fa pressione su William per una possibilità di pace con il fratello". Ma William è irremovibile: "Kate ha chiesto al marito di sistemare la situazione ma lui si rifiuta e crede che Harry non meriti pietà. Secondo lui, la cosa migliore è tacere, stare alla larga da Harry e Meghan e andare avanti con le loro vite, ma Kate è molto contraria a questo modo di pensare e non si arrende". L'attuale obiettivo di Kate è quello di "convincere il marito a smetterla di essere così duro e spietato nei confronti del fratello".

Kate Middleton vuole perdonare il Principe Harry "Kate non è mai stata una persona che riesce a spegnere i propri sentimenti con un semplice interruttore e il cancro non ha fatto altro che renderla più sensibile e premurosa", ha ribadito la fonte. "Lei e Harry hanno condiviso momenti meravigliosi insieme, lui era un fratello nel vero senso della parola. Lui l'ha aiutata quando aveva problemi e si sentiva giù, era sempre lì per tirarla su di morale. Quando ha iniziato a frequentare William, è stato Harry a fare di tutto per farla sentire la benvenuta in famiglia e metterla a suo agio. Non può semplicemente dimenticare tutto questo a causa di questa rottura. Sì, è doloroso che le cose siano andate a rotoli in questo modo, ma allo stesso tempo non lo biasima per essersi schierato dalla parte della moglie perché a ruoli invertiti si aspetta lo stesso comportamento da Will". Nell'ultimo periodo è peggiorato anche il rapporto tra Harry e Re Carlo ma ora il Principe, che a breve riceverà una cospicua eredità per il suo 40esimo compleanno ha una speranza: Kate Middleton. "È l'unica in grado di sistemare le cose", ha assicurato l'insider.

© RIPRODUZIONE RISERVATA