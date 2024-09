Tamberi e la dedica alla moglie Chiara per l'anniversario: le parole da brividi

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi festeggiano oggi, primo settembre, due anni di matrimonio in un esclusivo resort sul lago. Il campione olimpico di Tokyo ha voluto omaggiare la moglie, ancora una volta, con un post Instagram carico d'amore: "Non esiste giorno in cui tu non sia il mio desiderio più grande. Buon anniversario alla donna più incantevole che io abbia mai incontrato".