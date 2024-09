"Alice Campello vuole tornare con Morata ma lui...", ultimi gossip dalla Spagna

Nessun ritorno di fiamma tra Alice Campello e Alvaro Morata. L'attaccante del Milan non sarebbe disposto a tornare indietro nonostante le insistenze dell'ex moglie. A farlo sapere la giornalista spagnola Alexia Rivas, che ha rilasciato nuove interessanti dichiarazioni al programma tv Vamos a ver. Secondo la reporter, molto vicina all'entourage del giocatore, non ci sarebbe stato alcun riavvicinamento tra Alice e Morata e le foto dei due che accompagnano i figli a scuola non rispecchierebbero la realtà. "Vogliono dare una normalità ai bambini, non vogliono che soffrano perché soffrono già abbastanza. Alvaro è venuto in Spagna per accompagnare Alice a portare i bambini a scuola. Dopo averli presi, ciascuno per conto suo. Vogliono cercare, nonostante ciò che si dice, di trascorrere meno tempo insieme perché il loro rapporto è rotto", ha raccontato la cronista.