"Anna Tatangelo ha un nuovo amore: è un calciatore"

Novità in amore per Anna Tatangelo. Dopo la rottura di pochi mesi fa con il modello Mattia Narducci, la cantante di Sora starebbe ora frequentando un calciatore. O meglio ex calciatore: Giacomo Buttaroni, attualmente allenatore della Juniores Nazionale del Roma City. A lanciare l'indiscrezione l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha raccolto la segnalazione di un'utente, a quanto pare molto vicina alla nuova coppia. Per il momento nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati.